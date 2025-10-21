21日朝、大仙市で52歳の男性がクマに襲われ顔などを引っかかれました。4日連続の人身被害です。県内では人がクマに襲われる被害が急増していて、今月だけで25人となりました。山粼愛子記者「男性は自宅裏にある用水路を確認し戻ろうとしたところ、クマに襲われたということです」現場は大仙市豊岡の水路付近です。警察や消防によりますと、21日午前8時15分ごろ、近くに住む52歳の男性が水路の様子を確認して自宅に戻ろうとし