車の中から出てきたのは、大量の大麻や現金など。違法薬物の密売人とみられる男が逮捕されました。名古屋市南区の職業不詳・水野永遠容疑者(22)は今月1日、自宅近くのコインパーキングに止めた車の中で、大麻およそ1グラムを販売目的で所持していた疑いが持たれています。調べに対して「話せることはない」と認否を留保していますが、車の中からは袋に小分けした大量の大麻やコカインとみられる粉末、さらに違法薬物の