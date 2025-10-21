カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G−SHOCK”の新製品として、歴代最小となる指輪サイズに耐衝撃構造と20気圧防水を搭載した「DWN−5600」を11月8日に発売する。同社は「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスのもと、時計事業においても、これまでにない価値を創造してきた。その試みの一つとして、時計の新たな可能性を広げるべく、時計機能を備えながら小型化を実現したリングウオッチ「CR