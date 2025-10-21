金沢中警察署では北陸放送の久々江龍飛アナウンサーが1日署長を務め、田畑真志署長から委嘱状が手渡されました。その後、市内の入浴施設に移動した久々江アナは、利用客に特殊詐欺に関するクイズを出題しながら、特殊詐欺などの被害に遭わないよう注意を呼びかけました。一日署長・久々江龍飛アナウンサー「警察官語りの詐欺や特殊詐欺が増えているので、皆さん注意してください」