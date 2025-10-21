50cc以下の原付バイクの車両が生産を終了します。環境問題の面で各社が製造をやめることになりますが、金沢市内の販売店では駆け込み需要など影響が出てきています。渡邉百音キャスター「こちら価格の手ごろさや利便性などから、日常的に使う人も多い原付バイク。しかし、10月末、50cc以下の原付バイクの生産が終了されるんです」50cc以下の原付バイクが生産を終了する背景には、環境問題があります。国際基準に照らし合わせての二