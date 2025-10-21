秋になると「気分が沈む」「やる気が出ない」「眠りが浅い」と感じる人が増えている。検査では異常がなくても、心と体のバランスが崩れているケースが少なくない。順天堂大学の齋田瑞恵准教授は「寒暖差による自律神経の乱れを甘く見ないほうがいい。特に腸の不調は心身の不調につながるので注意が必要だ」という――。（取材・文／医療・健康コミュニケーター 高橋誠）写真＝iStock.com／eternalcreative※写真はイメージです -