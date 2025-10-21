日本代表は14日に行われたブラジルとの親善試合に3-2で逆転勝ちし、歴史的初勝利をもぎ取った。そのブラジル代表で期待されてきた逸材のひとりがエンドリッキだ。彼は17歳の若さでブラジル代表にデビューしたストライカー。この夏には新婚旅行で日本を訪れたことも話題になった。19歳になった現在は世界的強豪のレアル・マドリーに所属しているが、今シーズンはまだ1分も起用されていない。怪我を抱えていたエンドリッキは9月中旬