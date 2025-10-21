イギリスの名門自動車メーカー、ジャガーが経営の危機に見舞われている。海外メディアは、2025年4月には月間欧州販売台数はわずか49台で、前年同期比97.5％減を記録したと報じた。背景にはガソリン車を全て廃止し、EVに全リソースを投入する極端な経営戦略がある――。写真＝AFP／時事通信フォト2025年4月7日、イングランド中部のバーミンガムにあるジャガー・ランドローバーの自動車工場を訪問した、ジャガー・ランドローバーの最