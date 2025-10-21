■全国の22日（水）の天気秋雨前線が南西諸島から伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気が流れ込むため活動が活発になりそうです。伊豆諸島では、明け方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。暗い時間に災害が発生するおそれがありますので、危険が迫る前に避難をしたり、川や崖から離れた2階以上の部屋で過ごすなど、対策をして