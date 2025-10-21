いわゆる“統一教会”に対する解散命令の審理が続いている東京高裁で、現役信者2人への証人尋問が行われ、信者の女性は、「解散命令でコミュニティーが失われ孤立化することが不安」と訴えました。世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”をめぐっては、ことし3月東京地裁が解散を命じる決定をしましたが、教団側は即時抗告しています。教団側によりますと21日、東京高裁で、現役信者2人に対する証人尋問が非公開で行われ、こ