ACL2で、あす22日にG大阪戦（パナスタ）を迎えるナムディン（ベトナム）のヴー・ホン・ヴィエット監督がチーム力に自信をみせた。21日にパナスタで前日会見を行い「G大阪はトップレベルのチームだ。でも我々も対抗できると思う」。DFルーカス・アウヴェスも「難しい試合になるが、準備はできている」と気合を入れた。ACL2は外国籍選手のエントリー人数上限がなく、同大会専用の外国人を多数用意。イースタン戦（香港）ではスタ