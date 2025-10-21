気象庁は２１日、東京・伊豆諸島で２２日明け方にかけ、短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生する恐れがあると発表した。当初、２１日夜遅くまでとしていたが、雨雲の発達が想定よりも遅くなる予想に変わったため、見直したという。同諸島南部（八丈島、三宅島）では、土砂災害や低地への浸水、河川の増水・氾濫に厳重な警戒を呼びかけている。台風２２、２３号で被災した地域は地盤が緩んでいる所があるとして、一層の