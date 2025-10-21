通販大手の「アスクル」のシステム障害。いまだに復旧のメドは立っておらず、医療機関から悲鳴が上がるなど、他社を含めて、その影響は拡大している。都内クリニック「大きなことが起こらない限度は1週間」アサヒグループに続いてサイバー攻撃の標的となったのはネット通販大手の「アスクル」。ホームページを見てみると…システム障害が発生した影響で、いまも商品の出荷などが停止されていた。オフィス用品で知られるアスクルだ