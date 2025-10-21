安倍元首相を銃撃し殺害した罪に問われている山上徹也被告（45）の裁判で、山上被告の母親が証人として出廷することが決まりました。山上徹也被告は3年前、奈良市で演説中の安倍晋三元首相を銃撃し、殺害した罪などに問われています。争点や証拠を整理する「公判前整理手続き」が21日で終了し、弁護側が証人申請していた山上被告の母親が証人として認められ、出廷することが決まりました。弁護側は殺意について認める方針で、母親