高齢の親が「将来のために」「いざというときに使って」などと言って、お金を子どもの名義口座に入れようとすることもあるかもしれません。しかし一見、家族間の思いやりとして自然な行為ですが、税法上は「贈与」とみなされる可能性があります。 本記事では、母が子ども名義の口座に300万円を入金していたケースを例に、生前贈与の申告が必要になるかを制度と実務の両面から整理します。 贈与にあたるかどうか