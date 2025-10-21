お笑いタレントで整体師の楽しんご（46）が、20日に自身のXを更新。新幹線のグリーン車中で遭遇した“あるエピソード”について、不満を述べる投稿を行った。《せっかくグリーン車なのにギャン泣きする赤ちゃんを抱えるお母さん隣に居るの申し訳無いけど本当に嫌》この投稿について取り上げたネットニュースのコメント欄には数千件以上が書き込まれ、さまざまな声が飛び交った。とくに目立ったのは、“親が配慮すべきだった”とい