anan恒例の旅特集！ 今回は「大人の遠足旅」をテーマに国内外、この秋行きたい場所をピックアップ。朝ドラで注目の松江をはじめ、ワインや栗、新米を堪能する八ヶ岳＆諏訪のヌーボー旅、いま押さえたい北陸3県ときめき旅のほか、旅慣れた賢者が勧める韓国・タイ・台湾・香港の週末旅プランなど、内容盛りだくさん。映画『（LOVE SONG）』での共演で話題の森崎ウィンさん、向井康二さん（Snow Man）のスペシャルグラビアもお見逃し