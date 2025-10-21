日清食品冷凍は11月1日から、この冬限定の“超にんにく”メニュー「冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ」を発売する。価格はオープン。「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズは、本格的な味わいのバリエーション豊かなメニューが電子レンジの簡単調理で楽しめる商品。今年3月に発売15周年を迎えた。「シュクメルリ」は、にんにくとチーズがたっぷり入ったクリームソースで鶏肉を煮込むジョージアの伝統料理