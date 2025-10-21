巨人のオコエ瑠偉外野手が２１日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われている残留練習に合流し、再始動した。１０年目の今季はオープン戦で打率３割７分５厘、５打点と猛アピールして開幕１軍をつかんだが、右肘痛の影響もあり４月１８日に登録抹消。５月２日に「右肘関節鏡視下遊離体摘出術」を受けた。当初は復帰まで２か月の見込みだったが、驚異的な回復を見せ同２０日に実戦復帰。シーズン後半は代打や代走、守備固めと