クマの出没や目撃が続発している山形県内では20日から21日にかけても各地で目撃情報が相次いでいます。東根市では中学校近くの畑でクマが目撃され、小中学校2校が臨時休校となりました。東根市によりますと20日午前11時25分ごろ東根市の堂ノ前公園北側の県道でクマ1頭が目撃されました。さらにその後、市立東根第一中学校から東に500メートルほどの畑でもクマが目撃されました。東根市では目撃されたクマは同じ個体とみて、