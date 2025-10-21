三好市池田町で2025年8月から、毎月3日間限定で始まったフリーマーケットがあります。場所は廃校となった小学校の体育館。「廃校の利活用で地域を活性化」その取り組みを取材しました。 ■体育館に1万点以上 （記者）「この古い竹細工なんだと思いますか？実は老舗旅館を解体した際に出てきたものなんですが、なんとこれ鳥小屋なんです」「美容室の移転で譲ってもらったこちらのシャンデリア、15000円です」「体育