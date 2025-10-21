2026年秋から始まるBリーグの機構改革に伴い10月21日、各クラブのライセンスが発表されました。徳島ガンバロウズは「Bリーグ・ワン」となり、現在のB3から1つ上の新カテゴリーに入ることが決まりました。これは、21日のBリーグの会見で発表されました。B3で戦う徳島ガンバロウズは、「Bリーグ・ワン」と、現在より1つ上の新カテゴリーに入ることが決まりました。Bリーグでは、2026年秋