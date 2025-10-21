衆院本会議で首相指名選挙の投票に臨む自民党の高市早苗総裁＝21日午後1時26分高市早苗首相は就任後初の外国訪問として、26日からマレーシアで開かれる東南アジア諸国連合（ASEAN）関連会議に出席する方向で調整に入った。議長国マレーシアのアンワル首相と会談し、同志国軍を支援する枠組み「政府安全保障能力強化支援（OSA）」を通じた機材提供を表明する見通し。複数の政府関係者が21日、明らかにした。政府はシーレーン（