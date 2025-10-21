10月21日、自民党の高市早苗総裁が首相に就任し、新内閣が発足する。防衛大臣に起用された小泉進次郎氏は記者に意気込みを語った。【映像】「地元・横須賀」について熱く語る小泉氏小泉大臣は「日本を取り巻く安全保障環境は戦後で最も複雑で厳しい状況にある中で、国家の防衛という国家存立の基本である崇高な任務を担うこととなった。防衛省・自衛隊の25万人とともに、この使命を全うするために、自らの重責をしっかりと認識