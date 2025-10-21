東京都心で観測された21日朝の最低気温は、今シーズンで最も低い13.9度。日中も17.2度までしか上がらず、11月中旬並みの肌寒い1日となりました。そうした日に恋しくなるのが、ポカポカの鍋料理。そこで、2025年の注目鍋を探りました。「イット！」が訪ねたのは、国産や海外産のさまざまな唐辛子を料理に使う店「赤い壺」です。看板メニューは、ナツメや八角など8種類以上の漢方と10種類以上のトウガラシが入った激辛スープ鍋です。