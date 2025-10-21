２１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８５円５２銭（０・２１％）高の４万９９８円８３銭だった。２日連続で値上がりした。全銘柄のうち１９８銘柄（約５９％）が上昇した。自民党の高市早苗総裁が新首相に選出され、積極的な財政政策と緩和的な金融政策が行われるとの期待から株価が上昇した。一方、前日にはすでに、日本維新の会との連立協議の進展から相場が急上昇しており