自民党の高市総裁が総理大臣に選出されたことを受け、東京都の小池百合子知事も初の女性総理大臣の誕生を祝福しました。小池都知事は、きょう（21日）夕方、高市新総理の誕生をうけて記者団の取材に応じ、「本当におめでとうございます。女性の活躍という点でも皆さん大変期待していると思う」と、初の女性の総理大臣の誕生を祝福しました。その上で、今後について、「都としても、物価高対策などの課題が山積している中で、国の対