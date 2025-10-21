岐阜地検は21日、岐阜県飛騨市の古民家に放火し共済金など約7317万円をだまし取ったとして、非現住建造物等放火と詐欺の罪で元保険調査員の男ら2人を起訴した。2人は岡山、青森両地検にも詐欺罪などで起訴されている。