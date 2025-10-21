民謡の歌い手と三味線奏者として仙台市で修業の日々を送る東成瀬村出身の大学生がいます。仙台市にある東北唯一の寄席花座にも出演し、腕を磨く18歳の若者の奮闘ぶりを取材しました。 ■民謡漬けの毎日を送る大学生 「唄う」以上に夢中なことは… 谷藤翔太さん「こっちの舞台では仙台の民謡を。ここは青葉山公園ですけど、伊達政宗が全部盆唄を禁止してしまって、そこで新たに盆唄をつくろうと宮城野盆唄が生まれました」民謡ゆ