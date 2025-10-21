全国の高速道路では、おととし、224件の逆走が発生しました。2日に1回の頻度で高速道路を車が逆走していることになります。重大事故につながりかねない車の逆走が発生した際どうするのか。鹿角市で21日、訓練が行われ関係機関が対応策を確認しました。訓練はネクスコ東日本とその高速道路を管理するネクスコ・パトロール東北、それに県警高速交通隊が合同で行ったもので、約50人が参加しました。想定は、東北道・十和田IC近