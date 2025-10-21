県内の蔵元が冬に仕込んだ日本酒の出来栄えを審査する清酒品評会の結果が発表され、2つの部門で延べ9つの銘柄が秋田県知事賞に選ばれました。21日は、出品された酒の味や香りを各蔵元の製造者などが確かめる利き酒も行われ次の酒造りへのヒントを探りました先月行われた清酒品評会には、県内26の蔵元から「吟醸酒の部」に46点、「県産米の部」に43点が出品されました。夏場の高温や暖冬など例年以上に厳しい環境での酒造りとなりま