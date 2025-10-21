バスケットボールのBリーグは、来シーズンからはじまる新たなリーグ体制を発表しました。 現在B3の香川と岡山は、共に2部リーグの所属となります。 Bリーグがきのう（20日）発表したもので、現在の「B1」「B2」、「B3」リーグを廃止し来シーズンから新たに「Bプレミア」、「Bワン」「Bネクスト」を新設します。香川ファイブアローズとトライフープ岡山は共に2部の