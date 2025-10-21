トキは下宿に戻った銀二郎と再会…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は22日、第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」の第18回が放送される。銀二郎（寛一郎）を探しに東京に来たトキ（郄石あかり）は、銀二郎と一緒に暮らす松江出身者の錦織（吉沢亮）、根岸（北野秀気）、若宮（田中亨）と出会う。みんなで銀二郎の帰りを待つ中、トキは錦織たちに銀二郎との関係を話し始める。そんな中、銀二郎が下宿に戻り、トキと銀二郎