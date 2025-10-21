バスケットボールのBリーグは21日、2026年にスタートする新しい2部カテゴリー「Bリーグ・ワン（Bワン）」に参入する25クラブを発表し、九州からは現在2部（B2）のライジングゼファー福岡と熊本ヴォルターズ、鹿児島レブナイズの参戦が決まった。福岡は23〜24年シーズンの平均入場者数がBワン参入基準の2400人に届かず、3部に相当するBネクストのライセンスが交付された。しかし売上高など、Bワンへ「仮入会」できる基準を満た