気象庁が発表した3か月予報によりますと、来月は暖かい空気に覆われやすく、気温は全国的に平年よりも高くなる見通しです。一方、12月以降は寒気の影響を受けやすい時期があるため、全国的に平年並みの寒さとなりそうです。気象庁は、暖かい秋から冬に移り変わる際の気温の低下に注意し、体調管理など寒さに備えるよう呼びかけています。また、この冬は日本海側を中心に大雪となる可能性もあるため、最新の気象情報に注意してほし