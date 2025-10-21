【キーウ、モスクワ共同】米CNNテレビは20日、今週予定されていたロシアのラブロフ外相とルビオ米国務長官の会談が延期になったと報じた。両外相は20日に電話したが、ロシアのリャプコフ外務次官は会談の具体的な計画は協議しなかったと説明した。トランプ米大統領が16日に「約2週間以内」に実現したいと話していたハンガリーでの米ロ首脳会談開催がずれ込む可能性がある。CNNは関係者の話として、20日の米ロ外相の電話で、ウ