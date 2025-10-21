首相官邸に入る高市早苗首相＝21日午後3時35分高市早苗首相は21日、物価高対策を柱とする経済対策の策定を閣僚に指示した。地方への交付金拡充、ガソリン減税、冬場の電気・ガス料金の支援などを盛り込み、裏付けとなる2025年度補正予算案を臨時国会へ提出する方針だ。物価高騰が賃金上昇の勢いを上回る中で、政治空白によって停滞した対策の取りまとめを急ぐが、年内成立に向けた時間的余裕は少ない。高市氏は会見で「手取り