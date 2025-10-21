あす（水）は前線が日本の南岸に停滞する影響で、太平洋側で雨で、大雨になる所もありそうです。あすは関東から西の太平洋側で雨が降るでしょう。特に、伊豆諸島ではあす明け方にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。伊豆諸島ではあすの夕方にかけて多い所で200ミリの雨が予想されています。また、沖縄と鹿児島も100ミリを超えるような大雨のおそれがあるでしょう。一方、前線から遠い日