Ｊ１浦和は２１日、１８日の横浜Ｍ戦においてＭＦ金子拓郎（２８）が審判に不適切な行為を行い、退場処分を受けたことについて、Ｊリーグ規律委員会から４試合の出場停止処分および罰金４０万円の処分が下ったと発表した。また、裁定を重く受け止め、クラブとしても独自の処分を追加で決定。金子に対しては制裁金。代表取締役社長の役員報酬１０％の２カ月自主返納、スポーツダイレクターの月次報酬１０％の２カ月自主返納を決