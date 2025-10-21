先月（9月）、熊本県菊陽町の温泉施設にあるサウナで、面識のない男性の体を触る わいせつな行為をしたとして逮捕されていた、自称・私立学校職員の男性について、熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました。 今日（10月21日）付で不起訴処分となったのは、自称・私立学校職員の50代の男性です。男性は9月、客として訪れていた菊陽町にある温泉施設のサウナで、面識のない男性客（30代）の体を触る わいせつな行為をした疑いで