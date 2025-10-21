松屋フーズでは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において10月21日10時より「肉吸い」を販売する。肉吸い大阪をはじめ関西地方で親しまれてきた名物料理「肉吸い」が、松屋で登場。たっぷりの牛肉に、豆腐を使用し、シャキッと食感の青ネギを添え、旨味がしみ出たお出汁で仕上げている。大満足間違いなしのメニュー。肉吸いの定番でもある生玉子もセットになっており、好みのタイミングで投入するのもおすすめ。最後の一