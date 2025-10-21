ＭＬＢの東の名門球団、ヤンキースが２年連続のワールドシリーズ進出を逃し、ひと足早くオフシーズンに突入している。昨年は４３年ぶりに実現したドジャースとの頂上対決に１勝４敗。今年はア・リーグ東地区２位から２００９年以来の世界一を目指したが、レッドソックスとのワイルドカードシリーズを２勝１敗で突破した後、ブルージェイズとの地区シリーズに１勝３敗で敗れ去った。悲願達成が来季以降に持ち越された中、スペ