タレントの劇団ひとり（４８）が２１日放送のＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。健康のために気を付けていることについて語った。この日、ひとりは番組にゲスト出演。ＭＣの「パンサー」向井慧から「ひとりさんは朝９時とかってのは、普段どう過ごされてます？」と聞かれると「だいたい子どもを送るのが７時半とかに終わる。そっから自由時間です。仕事までは」と回答。その自由時間には「最近はジョギング始め