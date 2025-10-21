阪神甲子園球場の「神整備」で知られる阪神園芸。同社のグラウンドキーパー・金沢健児さんが、ラジオ番組にてフィールドの裏側や職人としての哲学について語りました。（左から）パーソナリティーの安本卓史、阪神園芸・金沢健児さん、パーソナリティーのKanon☆☆☆☆阪神タイガースの本拠地であると同時に、春・夏の高校野球が行われる「聖地」である同球場。選手達が最高のパフォーマンスを発揮できる舞台に仕上げるため、