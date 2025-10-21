10月13日に開催されたLOUD PARK 25。本番前のBullet for My Valentine（ブレット・フォー・マイ・ヴァレンタイン）、ボーカル＆ギターのマット・タックにインタビューを敢行。激しさの中にも華が宿るステージで、デビュー・アルバム『The Poison』の名曲たちが色褪せず響き渡り、長年の経験に裏打ちされた圧巻の安定感を見せつけたのだった。【ライブ写真を見る】ー日本とは長い付き合いですね。LOUD PARK、サマーソニック、単独公