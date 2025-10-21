いよいよ今週末に来日公演を開催するオアシス。写真集『Oasis：TRYING TO FIND A WAY OUT OF NOWHERE』は、彼らのデビューから解散、再結成後の2025年に至るまでの軌跡を、写真家ジル・ファーマノフスキーの500点を超える秘蔵写真と、ノエル・ギャラガーの回想コメントでたどるファン必携の一冊。馴染み深い写真とそのアウトテイク、未公開ショットも多数収録。上製クロス製本、箔押し加工、表紙に図版を埋め込んだ豪華な特殊仕様