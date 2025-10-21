21日、第104代内閣総理大臣に自民党の高市早苗総裁が女性として初めて選出されました。県選出の国会議員からは「歴史的な一歩」「政策を前に進めてほしい」などの声が聞かれました。記者リポート「国会です。およそ1時間後に首相指名選挙が行われ、新しい総理大臣が決まります」21日午後1時から開かれた国会。初めに衆議院で首相指名選挙の投票が行われました。自民党の高市早苗総裁が過半数を獲得しました。その後、参議院