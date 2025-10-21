善光寺周辺など長野市街地でクマの目撃情報が相次いでいることを受け、長野市内で21 日、緊急の対策会議が開かれました。10月11日の未明、善光寺周辺の通りで防犯カメラが捉えた体長1メートルほどのクマの映像。情報提供を受けてパトロールしていた長野市の職員もこの付近で座っているクマの姿を目撃していました。21日、県や周辺の市町村の担当者それにクマ対策員が参加して開かれた緊急の対策会議。県クマ対策員岸