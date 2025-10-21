片山さつき氏 日本版ＣＦＩＵＳ、日本の国益、安全保障として守らねばならない ※日本版ＣＦＩＵＳ：アメリカの対米外国投資委員会（ＣＦＩＵＳ）をモデルにした、日本での外国投資に関する安全保障審査制度。中国をはじめとした外国からの重要技術や経済資産に対する投資が増加し、技術流出や国家安全保障リスクが高まっていることなどが設立の背景。