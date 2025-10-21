◆みやざきフェニックス・リーグオイシックス３―１２巨人（２１日・ひむか）巨人の育成ドラフト１位・坂本達也捕手が、２軍での初アーチを放った。オイシックス戦に６回の守備から途中出場。８点リードの８回１死で相手の３番手・伊禮に対すると、フルカウントから内角の直球に反応して左翼スタンドへと運んだ。「強く振る中で逆方向や右中間を意識しようと思っていた。内角が来たけど、うまく（体が）回った」と振り返った